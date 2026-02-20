Кубок мира в Баку принес Азербайджану 6 наград

Азербайджанские гимнасты, выступавшие на двухдневном Кубке мира по батутной гимнастике и тамблингу AGF Trophy, проходившем в Баку, завоевали шесть медалей различного достоинства.

В Баку завершился двухдневный Кубок мира по батутной гимнастике и тамблингу AGF Trophy, который проходил на Национальной гимнастической арене страны – он стал успешным для сборной Азербайджана, хотя за награды боролись 66 гимнастов из 6 стран.

Азербайджанская сборная завершила свои выступления с 6 наградами: завоевав в копилку страны по две золотых, серебряных и бронзовых награды, сообщает АЗЕРТАДЖ.

В смешанной синхронной программе на соревнованиях по батуту азербайджанский дуэт Максуд Махсудов - Сельджан Махсудова завоевал золото.

В личном зачете Сельджан Махсудова стала второй, в синхронных выступлениях с Шафигой Гумбатовой спортсменки завоевали бронзу.

Еще обну бронзу в непростой дисциплине - мужских парных прыжках - на бронзовую ступень пьедестала поднялись Максуд Махсудов и Гуейн Аббасов.

Золотым призером в соревнованиях в тамблинге стал Михаил Малкин, а второе место на пьедестале занял Тофиг Алиев, говорится в сообщении.