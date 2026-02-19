Госкомстат рассказал о демографической ситуации в Азербайджане

Демографический отчет Госкомстата Азербайджана представил статистику по стране: рождаемость снижается, смертность стабильна, а браков стало чуть меньше, чем год назад.

Государственный комитет по статистике Азербайджана обнародовал демографические показатели за 2025 год. Согласно отчету, ведомство представило сведения о численности населения республики, соотношении родившихся и умерших, а также о количестве зарегистрированных браков и разводов.

За отчетный период азербайджанские органы юстиции зарегистрировали 95,8 тыс младенцев. Из них 53,1% — мальчики, 46,9% — девочки, сообщает Госкомстат. Среди новорожденных было насчитано более 3 тыс близнецов и 117 тройняшек. При этом общий коэффициент рождаемости снизился: если в 2025 году на тысячу человек приходилось 10 новорожденных, то по итогам прошлого года этот показатель составил 9,4.

В минувшем году в Азербайджане скончались 59,8 тыс человека. Показатель смертности остался неизменным — 5,8 на тысячу жителей. Почти две трети умерших (62,6%) были в возрасте 65 лет и старше, еще 23,8% — люди 50-64 лет, 9,8% — граждане 18-49 лет, и 3,8% — дети и подростки.

Ведомство также представило статистику по бракам и разводам за 2025 год: зарегистрировано 48,5 тыс новых семей и 20,6 тыс разводов. В пересчете на тысячу населения оба показателя незначительно снизились. Количество браков уменьшилось с 4,9 до 4,7, а число разводов — с 2,1 до 2,0.