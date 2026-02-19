Добыча газа в Азербайджане в январе 2026 выросла на 7,4%

По данным Госкомстата Азербайджана, в первом месяце года было добыто 4,27 млрд куб м газа, увеличившись на 7,4% в сравнении с прошлым годом.

Азербайджан нарастил добычу природного газа в январе 2024 года. Объем добычи составил 4,27 млрд куб м, что на 7,4% больше, чем в январе 2025 года, сообщает азербайджанский Госкомстат.

Из общего объема добычи, как уточняет национальное статистическое ведомство, на товарный газ пришлось 3,382 млрд кубометров. Данный показатель вырос на 8,7% по сравнению с январем 2025 года.

Согласно опубликованные данные по добыче углеводородов в Азербайджан за январь 2026 года, общий объем добытой нефти с конденсатом составил 2 млн 252 тыс т, что на 2,4% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Из них почти 2 млн 248 тыс т пришлось на товарную нефть (снижение на 2,3%).