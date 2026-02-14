SOCAR открыл в Тбилиси первую на Южном Кавказе электрозаправку

В Тбилиси открылась первая на Южном Кавказе электрозаправка. Проект реализован SOCAR в рамках концепции альтернативных источников энергии.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) запустила в Тбилиси первую на Южном Кавказе станцию для зарядки электромобилей.

Зарядить электромобиль можно будет на одном из 4 зарядных устройств. Станция способна обслужить 6 автомобилей одновременно, при этом часть электроэнергии вырабатывается солнечными панелями.

Отметим, что SOCAR переводит часть заправок на солнечную энергию. Так, солнечные панели установлены на шести станциях. Инновации реализуются в рамках курса компании на экологические источники энергии. Компания планирует расширить практику питания от солнечной энергии.