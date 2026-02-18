Стартовали военные учения России и Ирана

Адмирал ВМС Ирана Хасан Максудлу сообщил о старте военно-морских учений в водах на юге Ирана.
Маневры с участием российских военных стартуют 19 февраля, дату окончания учений адмирал не огласил.
"Цель состоит в том, чтобы укрепить безопасность на море и углубить отношения между военно-морскими силами двух стран"
– Хасан Максудлу
Учения проходят в Оманском заливе и на севере Индийского океана.
"Эти мероприятия отражают серьезное внимание двух стран к текущей обстановке в регионе"
– Хасан Магсудлу
Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев отметил, что актуальными оказались учения "Морской пояс безопасности-2026" в Ормузском проливе, куда корабли направили РФ, КНР и Иран.
В Минобороны России накануне сообщили, что военные моряки РФ и ИРИ синхронизировали действия для обеспечения безопасности гражданского судоходства, также состоялись совместные протокольные мероприятия.
Корвет "Стойкий" заправился и пополнил запасы продовольствия в порту Бендер-Аббас на юге Ирана перед учениями.