Власти Грузии запускают госпрограмму предотвращения стихийных бедствий

Предотвращение стихийных бедствий в Грузии уже в скором времени будет вестись в рамках новой государственной программы.

Грузинские власти в 2026 году запускают программу по предотвращению стихийных бедствий, о ней сообщил глава министерства регионального развития Кахабер Гуледани.

По его словам, в ее рамках запланированы работы по очистке оврагов и русел рек. Предполагается также отремонтировать мосты и мостовые переходы, разместить на берегах габионы, установить дренажные системы и многое другое.

Министр напомнил, что климатические изменения вызвали рост количества стихийных бедствий во всем мире. В то же время, напомнил он, проводившая в Грузии соответствующие исследования швейцарская компания не обнаружила вызывающих тревогу или тем более критических ситуаций.

"Были определены географические районы, в которых существуют определенные проблемы. В связи с этим министерство охраны окружающей среды начнет установку современных систем мониторинга и внедрение механизмов раннего предупреждения"

– Кахабер Гуледани