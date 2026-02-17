Иран частично закрывает воздушное пространство

Власти Ирана приняли решение о закрытии части воздушного пространства страны в четверг. Названа и причина – это ракетные запуски.

Тегеран решил частично закрыть воздушное пространство над страной – это произойдет завтра, 19 февраля.

Согласно опубликованному уведомлению NOTAM A0605/26, на территории Ирана в этот день будут проводиться ракетные запуски. Испытания стартуют в 6.30 мск и будут проводиться до 16.30 мск.

В этот временной промежуток будет закрыт участок воздушного пространства до высоты 10 тыс футов, представляющий собой замкнутую зону над центральной частью Исламской Республики.

Пилотам и авиакомпаниям дана рекомендация заранее планировать полеты так, чтобы не попадать в указанную зону в это время.