Пашинян отправился в США на заседание "Совета мира"

Премьер Армении Никол Пашинян направился в Вашингтон, где завтра состоится заседание "Совета мира".

Глава правительства Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в США на заседание "Совета мира", рассказала пресс-секретарь политика Назели Багдасарян. 

Армянский премьер посетит Вашингтон, где 19 февраля пройдет заседание "Совета мира" – структуры, созданной лидером США Дональдом Трампом для восстановления сектора Газа. 

Вчера Трамп заявил, что "Совет мира" будет сотрудничать с ООН. Президент США, который является председателем Совета, ранее распространил сферу деятельности органа за пределы сектора Газа.

