Уиткофф направляется на переговоры по Украине в Женеве

Этим утром самолет Уиткоффа пересек границу с Францией, спецпредставитель США направляется в Женеву на трехсторонние переговоры по Украине.

Сегодня в Женеве стартует новый раунд переговоров РФ-США-Украина, американскую делегацию возглавит спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, его самолет вскоре прибудет в Швейцарию.

Воздушное судно Bombardier Global 7500 пересекло границу с Францией около 09:00 мск.

Ожидается, что женевские переговоры будут двухдневными и продлятся 17 и 18 февраля.

Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, также в ее состав вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

В настоящее время самолет с российскими официальные лица находится в воздушном пространстве ЕС на пути в Женеву.

