С чем Иран и США едут на встречу в Женеву?

Постпредство Омана при Организации Объединенных Наций (ООН) примет переговоры представителей Соединенных Штатов и Ирана. Они запланированы на вторник.

Завтрашние переговоры между представителями Соединенных Штатов и Ирана пройдут в постпредстве Омана при Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом поведал 16 февраля информированный источник.

"Переговоры по Ирану ожидаются в постоянном представительстве Омана при ООН в Женеве"

– источник

Ранее в МИД Исламской Республики сообщили, что непрямые ирано-американские переговоры, посвященные ядерной сделке, состоятся в Женеве 17 февраля.

Напомним, весной 2025 года США и Иран провели серию из пяти раундов переговоров, посвященных ядерному вопросу. Шестой раунд должен был состояться в июне, однако из-за обострения ирано-израильского конфликта он был отменен.

Очередная встреча по ядерной сделке между США и Ираном состоялась в Омане 6 февраля. После нее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры прошли хорошо, а также добавил, что они будут продолжены.

Каковы задачи Ирана в Женеве?

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Елена Дунаева в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнула, что Тегеран не планирует отказываться от своих стартовых позиций по иранской ядерной программе и недопустимости обсуждения других вопросов в диалоге с США.

"В Иране сейчас все очень сложно, и с уверенностью можно сказать одно: правительство не будет отступать от своих планов. Хотя, мне кажется, обе стороны пытаются найти какой-то рамочный, промежуточный вариант, который устроил бы и Тегеран, и Вашингтон. Прежде всего Ирану нужно удержать такие условия сделки, при которых у него останется возможность обогащать уран на своей территории, пусть даже на минимальном уровне. Возможно, это будет реализовано в формате международного консорциума", – прежде всего сказала она.

"Иран готов дать полные гарантии США, что все его ядерные исследования имеют исключительно мирный характер. Россия в этом Ирану готова способствовать и подтвердить мирную направленность иранской ядерной программы. Но неясно, удастся ли Ирану убедить США согласиться на продолжение обогащения урана хотя бы в минимальных размерах. Здесь уже все зависит от американской стороны. Вопрос обогащения урана – это основная проблема на переговорах, и если ее удастся решить, то тот же вопрос сохранения у Ирана или передачи какой-то другой стране 400 кг высокообогащенного урана будет согласовываться намного легче", – отметила Елена Дунаева.

"Внутри Ирана идет очень жесткая внутриполитическая борьба, и различные силы предлагают свои варианты, как Исламской Республике вести переговоры с США. Кто-то категорически вообще не допускает диалога с Вашингтоном, даже в нынешнем формате. Какие-то силы поддерживают правительство Масуда Пезешкиана, инициировавшее переговоры. И есть круги, которые считают, что, может быть, Ирану стоит пойти на компромиссы. Все это очень непросто протекает, в то же время утверждается дух патриотизма с убежденностью, что Иран выстоит против ударов США и вынесет войну за свои границы, чтобы она получила региональный характер. То есть Тегеран готов как к сделке с США, так и к военному конфликту", – заключила востоковед.

Каковы задачи США в Женеве?

Американист Малек Дудаков, в свою очередь, проанализировал для "Вестника Кавказа" переговорную повестку встречи в Женеве со стороны США. "Как мы видим, у Соединенных Штатов завтра стартует сразу два переговорных трека в Женеве: один касается урегулирования российско-украинского кризиса, а второй – иранского кризиса, который был во многом спровоцирован действиями нынешней Администрации США", – прежде всего сказал он.

"На текущий момент Соединенные Штаты используют метод кнута и пряника в отношении Ирана. С одной стороны, они очень много говорят о возможности ведения длительного военного конфликта и подтягивают вторую авианосную ударную группу на пространство Ближнего Востока (она, скорее всего, будет находиться в Средиземном море и защищать Израиль в случае конфликта). В целом, сейчас у американцев общая группировка сопоставима с той, которая была задействована летом во время 12-дневной войны, однако остаются проблемы военно-технического характера: ракет для систем ПВО гораздо меньше, чем прошлым летом, так как американцы истратили многолетний запас ракет для защиты Израиля, и им надо 3-5 лет, что его восполнить", – отметил Малек Дудаков.

"При этом тема войны в Иране крайне непопулярна в американском обществе. Мы видим, что больше 70% американцев выступают против конфронтации США с Ираном. Чем ближе к промежуточным выборам в Конгресс, тем сложнее Дональду Трампу будет принять решение о том, чтобы бомбить Иран. Пожалуй, сейчас это еще допустимо, но уже в конце весны, когда предвыборная кампания будет идти вовсю, устраивать непопулярную в США военную эскалацию Администрации Трампа будет крайне рискованно – Республиканская партия из-за этого может потерять большинство в Конгрессе", – сообщил эксперт.

"В команде Трампа есть немало тех, кто хотел бы как-то полюбовно договориться с Тегераном в короткие сроки. Конечно, для Вашингтона это означает навязать свои условия Ирану, используя военную угрозу. Тем не менее цель – заключить сделку с Тегераном, объявить это своей большой победой и двинуться дальше. В частности, этого хочет вице-президент Джей Ди Вэнс, который в целом является изоляционистом. С ним солидарен главный стратег Пентагона Элбридж Колби, всегда выступавший за сокращение американского присутствия на Ближнем Востоке и перенаправление сил в Азию для давления на Китай. Интересанты мирного сценария с Ираном в Вашингтоне имеются", – подчеркнул Малек Дудаков.

"С другой стороны, работает израильское лобби, тесно связанное с нынешним министром обороны США Питом Хегсетом. Оно считает, что повоевать сейчас вполне возможно, а на переговорах с Ираном нужно добиться полного прекращения обогащения урана в ИРИ и ликвидации программы баллистических ракет, способных бить по Израилю. Посмотрим, к чему приведет новая встреча. В США видят, что в Иране доминирует более консервативная позиция, из-за которой Тегеран не готов идти на компромиссы, но шанс договориться все же есть. Но и сценарий большого конфликта я бы не исключал. В команде Трампа есть ястребы, полагающие, что если нанести молниеносный удар, то власть в Иране будет свергнута. На вопрос, что если этого не случится, у ястребов ответа нет", – заключил американист.