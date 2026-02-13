В Иране возобновляется антиправительственная протестная активность – СМИ

Лозунги против действующего режима власти слышны с балконов иранских городов. Спустя месяц после жестокого подавления протестов властями СМИ заявляют о возобновлении активного несогласия среди жителей Ирана.

О возобновлении протестов в столице Исламской Республики Иран сообщило немецкое общественно-политическое медиа Der Spiegel. Антиправительственные лозунги спустя месяц после подавления акций несогласия с иранскими властями снова прозвучали в Тегеране и ряде других городов.

Лозунги против действующих властей, а также в поддержку Резы Пехлеви, живущего в изгнании наследника последнего шаха Ирана, свергнутого в 1979 году. Газета рассказала, что скандировали с балконов жители восточной части иранской столицы (район Экбатан).

Находящийся за пределами Исламской Республики персоязычный телеканал Iran International осветил протестную активность и в других частях Тегерана, а также в Ширазе и Араке. Международное информационное агентство Франс Пресс (AFP) не смогло сразу по публикации видеозаписей подтвердить или опровергнуть их подлинность.

Также в минувшие выходные на акции солидарности с иранцами вышли тысячи людей в городах по всему миру. Демонстрации произошли в Мюнхене, Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Торонто.

Напомним, что волна протестов охватила Иран в конце декабря 2025 года. Акции протеста, вызванные обвалом национальной валюты, спустя время переросли в антиправительственные демонстрации, подавленные иранскими властями.