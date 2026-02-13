Переговоры между США и Ираном организует Оман

Оман выступит организатором переговоров между делегациями Соединенных Штатов и Ирана, которые на следующей неделе пройдут в Женеве. Данную информацию подтвердил официальный представитель МИД Швейцарии Пьер Гобе.
Он напомнил, что встреча состоится во вторник, 17 февраля.
"МИД Швейцарии поддерживает контакты со сторонами и вновь заявил о своей готовности поддержать любую дипломатическую инициативу, направленную на деэскалацию конфликта. В этом контексте МИД подтверждает, что Оман проведет переговоры между США и Ираном в Женеве на следующей неделе"
– Пьер Гобе
Он отметил, что Швейцария приветствует и поддерживает эти переговоры.
Напомним, в первой половине 2025 года представители США и Ирана провели серию из четырех раундов переговоров, посвященных ядерному вопросу. Пятый раунд должен был пройти в июне, однако он был отменен из-за обострения ирано-израильского конфликта. На прошлой неделе США и Иран возобновили переговоры.