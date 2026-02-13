Вестник Кавказа

Переговоры между США и Ираном организует Оман

Флаг Омана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Швейцарии сообщили, что организацией женевской встречи делегаций США и Ирана займется Оман. Предыдущие ирано-американские переговоры состоялись на прошлой неделе.

Оман выступит организатором переговоров между делегациями Соединенных Штатов и Ирана, которые на следующей неделе пройдут в Женеве. Данную информацию подтвердил официальный представитель МИД Швейцарии Пьер Гобе.

Он напомнил, что встреча состоится во вторник, 17 февраля.

"МИД Швейцарии поддерживает контакты со сторонами и вновь заявил о своей готовности поддержать любую дипломатическую инициативу, направленную на деэскалацию конфликта. В этом контексте МИД подтверждает, что Оман проведет переговоры между США и Ираном в Женеве на следующей неделе"

– Пьер Гобе

Он отметил, что Швейцария приветствует и поддерживает эти переговоры.

Напомним, в первой половине 2025 года представители США и Ирана провели серию из четырех раундов переговоров, посвященных ядерному вопросу. Пятый раунд должен был пройти в июне, однако он был отменен из-за обострения ирано-израильского конфликта. На прошлой неделе США и Иран возобновили переговоры.

