Миллера переизбрали председателем "Газпрома"

Миллера переизбрали председателем "Газпрома"
Алексей Миллер продолжит возглавлять "Газпром". Соответствующее решение было принято советом директоров компании.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер будет возглавлять компанию еще по меньшей пере пять лет. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 13 февраля пресс-службой холдинга.

"Сегодня совет директоров ПАО "Газпром" продлил полномочия председателя правления Алексея Миллера сроком на пять лет"

– компания "Газпром"

Новый контракт Миллера бует отсчитываться с 31 мая 2026 года. 

Напомним, Миллер занял пост председателя правления "Газпрома" в 2001 году. С 2002 года он также занимает должность зампредседателя совета директоров компании.

