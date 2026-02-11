Вестник Кавказа

АФФА получит от УЕФА 11 млн евро за прошлый год

АФФА получит от УЕФА 11 млн евро за прошлый год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
УЕФА направит порядка 11 млн евро азербайджанскому футболу за сборную и клубы.

Азербайджанская футбольная ассоциация (АФФА) получит от УЕФА 11 млн евро за прошлый сезон (2024/2025), передают СМИ. 

Сообщается, что около 3 млн евро получит АФФА за выступления сборной Азербайджана в рамках выплат солидарности. Порядка 5 млн евро будет выплачено клубам, которые не участвовали в еврокубках. Чуть более 3 млн получат команды, которые выбыли из Лиги Европы и Лиги Конференций. 

Отметим, что выплаты солидарности будут распределены в равных долях между клубами. 

Напомним, что азербайджанский "Карабах" в этом году впервые в истории вышел в плей-офф основного этапа Лиги Чемпионов. Клуб должен получить от УЕФА премиальные за победы, ничьи, а также выход в плей-офф турнира.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
710 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.