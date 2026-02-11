Вестник Кавказа

Россию и Катар свяжет новый прямой рейс

© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Чартеры в Катар запускают "Уральские авиалинии" из Екатеринбурга. Первый авиарейс назначен на 19 марта.

Компания "Уральские авиалинии" весной начнет выполнять прямые рейсы между Екатеринбургом и Дохой.

"С 19 марта впервые из Екатеринбурга стартует чартерная программа в Доху на крыльях Уральских авиалиний"

– авиакомпания

Рейсы будут еженедельными, самолеты каждый четверг будут вылетать из "Кольцово" в 11:30 и прибывать в столицу Катара к 14:50, вылет в обратном направлении в 15:50 с прибытием в 23:05.

Отметим, что данное направление станет новым в международной маршрутной сети перевозчика.

Гражданам РФ для посещения Катара виза не требуется.

