Россию и Катар свяжет новый прямой рейс

Чартеры в Катар запускают "Уральские авиалинии" из Екатеринбурга. Первый авиарейс назначен на 19 марта.
Компания "Уральские авиалинии" весной начнет выполнять прямые рейсы между Екатеринбургом и Дохой.
"С 19 марта впервые из Екатеринбурга стартует чартерная программа в Доху на крыльях Уральских авиалиний"
– авиакомпания
Рейсы будут еженедельными, самолеты каждый четверг будут вылетать из "Кольцово" в 11:30 и прибывать в столицу Катара к 14:50, вылет в обратном направлении в 15:50 с прибытием в 23:05.
Отметим, что данное направление станет новым в международной маршрутной сети перевозчика.
Гражданам РФ для посещения Катара виза не требуется.