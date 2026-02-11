Проведение референдума в Казахстане оценили в $42 млн

Запланированный на 15 марта референдум по конституции в Республике Казахстан обойдется примерно в $42 млн, деньги будут выделены из резерва.

В Казахстане референдум по новой конституции обойдется, предварительно, в $42 млн, об этом рассказал член Центральной комиссии референдума Михаил Бортник.

"Предварительный расчет расходов для проведения референдума составил 20,8 млрд тенге ($42 млн - ред.)"

– Михаил Бортник

Эти средства будут выделены из резерва правительства Казахстана, уточнил он. Основная часть суммы (75%) будет использована для того, чтобы оплатить работу членов участковых комиссий.

Напомним, референдум в республике планируется провести 15 марта, ранее соответствующий указ был подписан главой государства Касым-Жомартом Токаевым.