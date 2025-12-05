Yandex Türkiye создала свой ИИ-сервис Yandex AI

Новая разработка в сфере искусственного интеллекта появилась в Турции: компания Yandex Türkiye разработала собственный ИИ-сервис, который называется Yandex AI.

ИИ-сервис разработала в Турции местная компания Yandex Türkiye, рассказали в ее пресс-службе.

В приложение входят чат с ИИ-помощником и поиск в интернете с использованием ИИ, а также агентские сценарии.

"Ключевые нейросети, на которых работают сервисы в приложении, адаптированы и дообучены специально для Турции"

– пресс-служба

В компании уточнили, что эти нейросети "знают" турецкий язык. Кроме того, они обучены местным особенностям использования контента, знакомы с особенностями бытовых и рабочих задач турецких пользователей, пишет ТАСС.

Напомним, что в прошлом году Yandex Türkiye представила в Турции собственный поиск, который осуществляется на базе искусственного интеллекта.