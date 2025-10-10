В порту Махачкалы внедрят ИИ-технологии

Порт в Махачкале начнет использовать ИИ-технологии. Новые разработки будут применяться в работе зернового терминала.

Махачкалинский морской торговый порт начнет использовать технологии искусственного интеллекта. Использовать современные ИИ-решения начнут в работе нового зернового терминала, рассказал гендиректор порта Джамал Алиев.

"Мы сотрудничаем с крупнейшим китайским холдингом Famsun, который производит оборудование для зерновых терминалов. Когда мы выбирали, у кого купить оборудование для нового зернового терминала, мы смотрели, кто более развит в этой сфере, и они оказались впереди"

– Джамал Алиев

По словам Алиева, оборудование уже закуплено и готовится к транспортировке в Дагестан. Как отметил Алиев, новые технологии позволят управлять работой порта с планшета.

Гендиректор порта Махачкалы также заявил, что этом году состоялся первый набор 70 студентов в новый Морской колледж в Каспийске. Студенты получат востребованные специальности в области эксплуатации судов.