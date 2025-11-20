Ингушский фильм покажут на фестивале в Нью-Йорке

Художественная кинолента "Письмо", снятая ингушским режиссером, будет показана на Нью-Йоркском фестивале фильмов и, возможно, на площадке ООН.

Снятый ингушским режиссером Амуром Амерхановым при поддержке Минкультуры РФ художественный фильм "Письмо" прошел отбор для участия в Нью-Йоркском фестивале, рассказали в пресс-службе ингушской национальной киностудии (INKI).

Ее представитель уточнил, что на студию пришло приглашение от Нью-Йоркского фестиваля фильмов о правах человека.

"В письме указано, что кинолента прошла официальный отбор и произвела впечатление"

– INKI

Он добавил, что специальный показ киноленты может состояться на одной из площадок в комплексе ООН в Нью-Йорке.

Еще один фестиваль, на котором будет показан фильм, – Africa International Human Rights Film Festival. Он пройдет 8-10 декабря в Лагосе, Нигерия, передает "Интерфакс".