АБР назвал Азербайджан лидером региона по декарбонизации

Азербайджан назван лидером региона по проведению политики декарбонизации. Серьезную приверженность вопросам глобального изменения климата и практико-ориентированность действий республики отметил эксперт по энергетике Азиатского банка развития (АБР) Кангбин Чжэн на презентации совместного проекта АБР и Азербайджана по развитию железнодорожной инфраструктуры страны.

Представитель АБР отметил, что лидерство Азербайджана в регионе подкреплено конкретными мерами, то есть в стране уже существует работающая модель и механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами. Инвесторы получают четкие правовые рамки осуществления деятельности, имеются налоговые льготы и четко очерченные способы контрактной защиты.

Особое внимание во время презентации было уделено "Азербайджанским железным дорогам" (АЖД), с которыми АБР намерен реализовать совместный проект по декарбонизации. К нынешнему моменту АЖД уже успели обратиться к солнечной энергии и расширить электрификацию. Партнерство с АБР в свою очередь подразумевает интеграцию иных возобновляемых источников энергии, внедрение инновационных цифровых решений, а также улучшение транспортной логистики.

"Наша задача сейчас – развить то, чего уже достигли АЖД, и ускорить процесс. Речь идет о том, чтобы оценить то, что уже сделано хорошо, чему можно научиться в других странах, и масштабировать это в следующие пять лет"

– Кангбин Чжэн