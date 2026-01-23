Вестник Кавказа

Глава разведки Турции и представители ХАМАС провели встречу в Стамбуле

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители турецкой разведки и ХАМАС обсудили мирный план по Газе. Переговоры сторон прошли в Стамбуле.

В Стамбуле состоялась встреча главы Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагима Калына и делегации радикального движения ХАМАС, возглавляемой руководителем переговорной группы Халилом Аль-Хайя. Об этом пишет 25 января турецкая пресса.

Стороны обсудили второй этап мирного плана по сектору Газа. Делегация ХАМАС поблагодарила президента республики Реджепа Тайипа Эрдогану за посредническую роль.

В ходе переговоров была достигнута договоренность продолжать консультации по целому ряду других вопросов, связанных с урегулированием ситуации в регионе.

