Глава разведки Турции и представители ХАМАС провели встречу в Стамбуле

Представители турецкой разведки и ХАМАС обсудили мирный план по Газе. Переговоры сторон прошли в Стамбуле.
В Стамбуле состоялась встреча главы Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагима Калына и делегации радикального движения ХАМАС, возглавляемой руководителем переговорной группы Халилом Аль-Хайя. Об этом пишет 25 января турецкая пресса.
Стороны обсудили второй этап мирного плана по сектору Газа. Делегация ХАМАС поблагодарила президента республики Реджепа Тайипа Эрдогану за посредническую роль.
В ходе переговоров была достигнута договоренность продолжать консультации по целому ряду других вопросов, связанных с урегулированием ситуации в регионе.