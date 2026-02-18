На Кубани заработают сотни новых парков и скверов

В Краснодарском крае в текущем 2026 году для удобства и комфорта его жителей и гостей благоустроят более 170 парков и скверов. На эти цели направят свыше трех миллиардов рублей.

Вскоре Краснодарский край прирастет почти двумя сотнями новых парков, скверов и зеленых зон, сообщили в краевой администрации.

Во всех будут высажены новые деревья и кустарники, установлено современное освещение и подсветка, для молодежи будут оборудованы спортивные комплексы, а для самых маленьких жителей края - детские игровые площадки с аттракционами и качелями. Власти позаботятся и о маломобильных жителях – для них сделают пандусы, передает "АиФ-Юг".

С 2019 года на Кубани активно реализуется федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" – это создает уют и комфорт для его жителей и гостей, а также способствует повышению привлекательности региона. За семь лет работы программы в Краснодарском крае было благоустроено 1521 общественное пространство.