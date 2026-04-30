Абхазия стала самым бюджетным зарубежным направлением на майские

Самым доступным вариантом зарубежного отдыха на майские праздники признана Абхазия со средним чеком 11,5 тыс рублей. При этом общий спрос на путевки снизился на 15%, а по количеству бронирований лидируют Турция, Египет и Вьетнам.

В Российском союзе туриндустрии сообщили, что Абхазия стала самым доступным зарубежным направлением на майские праздники. Об этом говорится в сообщении организации.

Лидерами по общему объему продаж организованных путевок стали Турция, Египет и Вьетнам. При этом средний чек на отдых в Абхазии составил 11,5 тыс. рублей за пять ночей без учета стоимости дороги.

У туроператора Fun&Sun абсолютным лидером стала Турция с долей 50% от общего числа проданных путевок. На курорты России и Абхазии пришлось 28% бронирований, Египет и Вьетнам получили по 5%, Китай набрал 3%, Грузия — 2%, а Белоруссия и Азербайджан — по 1%.

В пятерку самых востребованных стран у компании "Интурист" вошли Турция, Египет, Абхазия, Вьетнам и Таиланд. К лидерам спроса также вплотную приблизился Китай.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке и закрытия ряда направлений из рейтингов популярных стран полностью исчезли ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия и Иран. При этом путешественники стали заметно чаще выбирать Китай и танзанийский остров Занзибар.

По информации Ассоциации туроператоров России, объем зарубежных путевок снизился на 15% по сравнению с 2025 годом. Ради экономии отдыхающие бронировали более дешевые гостиницы, урезали длительность поездок и не покупали дополнительные экскурсионные программы.