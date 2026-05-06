Иран назвал условия для восстановления судоходства в Ормузе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что судоходство через Ормузский пролив вернется в нормальное русло при прекращении конфликта снятии санкций США и морской блокады.

Соответствующую позицию он изложил в письме генсеку ООН Антониу Гутеррешу и главе МИД Китая Ван И.

Обращение связано с представленным США новым проектом резолюции Совета Безопасности ООН. В документе содержится требование к Тегерану прекратить атаки, минирование и взимание сборов в Ормузском проливе.

"Считаю необходимым подчеркнуть, что при условии окончательного прекращения войны, снятия блокады и незаконных санкций против Ирана в Ормузский пролив вернется нормальное морское судоходство"

– Аббас Аракчи

Глава МИД Ирана отметил, что проект резолюции игнорирует нарушения перемирия со стороны Вашингтона, включая морскую блокаду и нападения на иранские суда. Аракчи добавил, что для стабильности на Ближнем Востоке США должны соблюдать международное право, а использование Совбеза ООН в собственных интересах лишь усугубит ситуацию.