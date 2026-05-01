Переговоры о моратории на обогащение урана ведут США и Иран – СМИ

Представители США и Ирана обсуждают мораторий на обогащение урана в Исламской Республике. Он может составить более 10 лет.

Мораторий на обогащение урана в Иране может составить 12 лет. Об этом сообщают информированные источники.

В ходе переговоров с Соединенными Штатами представители Ирана предложили ограничить мораторий 5 годами. США настаивают на том, чтобы он составил 20 лет.

Один из источников рассказал, что мораторий может действовать 15 лет. Американская сторона также хочет внести положение, согласно которому при нарушении со стороны Ирана мораторий будет продлеваться, передает Axios.

Уточняется, что после того, как мораторий истечет, США готовы позволить Исламской Республике возобновить обогащение урана до 3,67%, уровня, предусмотренного Совместным всеобъемлющим плане действий (СВПД), который был заключен в 2015 году.

В свою очередь, американский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, поведал, что стороны также обсуждают пункт, который обяжет Иран отказаться от эксплуатации подземных ядерных объектов. Кроме того, Иран может дать согласие на допуск инспекторов на свои объекты и внеплановые проверки со стороны ООН.