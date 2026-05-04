Мировые резервы нефти сократились на рекордные 200 млн баррелей

Financial Times (FT): мировые запасы нефти в апреле рекордно упали со времен пандемии COVID-19. Всего мировой рынок лишился порядка 1 млрд баррелей нефти из-за военного противостояния на Ближнем Востоке.

Мировые запасы нефти сократились в апреле на рекордные со времен пандемии COVID-19 показатели. Снижение составило 200 млн баррелей, информирует газета Financial Times (FT). 

Как отметили в аналитической компании S&P Global Energy, текущее сокращение стало невероятным по объему, так как обычно колебания мировых запасов от месяца к месяцу редко превышают 1 млн баррелей. Война на Ближнем Востоке лишила мировой рынок порядка 1 млрд баррелей "черного золота", при этом сокращение предложения многократно опережает падение спроса. 

По данным  S&P Global Energy, мировой рынок располагает порядка 4 млрд баррелей нефти к настоящему моменту, однако почти вся эта нефть уже пущена "в работу": за счет нее обеспечивается функционирование нефтепроводов и НПЗ.

