Трамп намерен ввести новые более высокие пошлины

Пошлины США возрастут, Трамп рассказал, что планирует ввести новые пошлины, несмотря на решение Верховного суда - для этого есть другие способы.

Президент США Дональд Трамп объявил о планах по введению новых высоких пошлин.

Ранее Верховный суд США признал пошлины Трампа превышением полномочий, однако у американского лидера имеются альтернативные способы введения тарифов и пошлин.

"У нас есть другие способы обложения пошлинами, мы уже это делаем <…> И они в действительности более проверенные, более мощные, хотя и более сложные"

– Дональд Трамп

Глава Белого дома пояснил, что сам он предпочитает, "чтобы все было настолько просто, насколько возможно". Он заверил, что несмотря на решение Верховного суда не откажется от импортных пошлин,

"Просто не хочу, чтобы вы думали, что мы из-за этого решения не будем использовать пошлины. Пошлины в действительности будут выше. Выясняется, что они окажутся выше"

– Дональд Трамп

