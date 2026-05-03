Танкеры почти 90 стран не рискуют пересекать Ормузский пролив

Несмотря на то, что Центральное командование ВС США пообещало владельцам судов и судоходных компаний безопасный проход через Ормузский пролив, большинство из них не торопится воспользоваться водной артерией.

Персидский залив продолжает аккумулировать гражданские грузовые суда, капитаны экипажей которых не рискуют пройти через Ормузский пролив, опасаясь атак Ирана, сообщил глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

"Суда, находящиеся в настоящий момент в Персидском заливе, представляют интересы 87 стран по всему миру"

- Брэд Купер

Несмотря на то, что за последние сутки американское командование неоднократно призывало десятки владельцев судов и судоходных компаний пересечь Ормузский пролив, гарантируя им безопасность, в Персидском заливе сейчас находится целый флот грузовых судов, капитаны которых не рискуют воспользоваться этим предложением, отметил американский военный, передает ТАСС.

Точное число гражданских судов, барражирующих в проливе, он не назвал.

Напомним, ранее мы писали: американские военные с момента установления морской блокады Ирана перенаправили 50 торговых судов. В CENTCOM планируют и далее блокировать движение всех судов, направляющихся в иранские порты и пытающихся отплыть от берегов ИРИ.