В Чечне завершили строительство ЛЭП для высокогорных районов

У двух высокогорных районов Чечни больше не будет проблем с электроснабжением – бесперебойную подачу электроэнергии им обеспечит новая линия электропередачи, которую сегодня сдали чеченские строители.

Вскоре два высокогорных района Чечни - Веденский и Ножай-Юртовский – начнут получать электроэнергию по новой кабельно-воздушной линии электропередачи (ЛЭП), строительство которой завершили чеченские строители, сообщили в компании "Россети".

"Введена в строй новая кабельно-воздушная ЛЭП, позволившая повысить надежность электроснабжения жителей двух районов. Также она будет способствовать развитию туристической и спортивной инфраструктуры"

Как пояснили в группе компаний "Россети", обеспечивающей электроснабжение потребителей в 82 регионах России, в Ножай-Юртовском районе Чечни расположены всесезонный курорт "Беной" и спортивная база "Ахмат", а в Веденском районе работает современный детский санаторно реабилитационный центр и находится горное озеро Кезеной Ам", - передает ТАСС.

Протяженность ЛЭП составила порядка около 26 км – для ее установки понадобились 129 опор, стоимость строительства составила 579 млн рублей, добавили в компании.