Встреча ОПЕК+ пройдет без участия ОАЭ – СМИ

Источник: ОАЭ, возможно, не будут участвовать в очередном заседании ОПЕК+. Страны организации также могут исключить Абу-Даби из распределения квот.

Представители ОАЭ с большой долей вероятности не примут участия во встрече стран ОПЕК+, которая пройдет сегодня. Об этом рассказал источник.

Источник также не исключает, что решение по объемам добычи на июнь не будет включать квоту для нефтедобывающей промышленности ОАЭ, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что семерка ОПЕК+ достигла договоренностей увеличить добычу нефти в июне на 188 тыс баррелей в сутки.

Напомним, что Абу-Даби ранее принял решение прекратить членство в ОПЕК и ОПЕК+. Решение принято на фоне энергетического кризиса из-за войны на Ближнем Востоке.