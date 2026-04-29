Баку озвучил актуальные вызовы возрождения Карабаха

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев рассказал, с какими вызовами сталкивается Азербайджан при возрождении Карабаха.

Масштабным вызовом для Азербайджана остается минная угроза, заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ходе выступления в Карабахском университете перед представителями дипкорпуса.

"Это (мины - ред.) скрытая угроза, заложенная в земле на этих территориях. Как вы можете видеть, это красивая природа, подаренная самой природой, но, к сожалению, у нас нет доступа к ряду районов из-за минной угрозы"

– Хикмет Гаджиев

Он напомнил, что в общей сложности за время оккупации на азербайджанских землях были установлены свыше 1,5 млн мин, ими загрязнены почти 12–13% территории страны.

Помощник президента отметил, что ежегодно выделяются значительные суммы на разминирование, но для выполнения этой работы необходимо большое мужество.

"Иного пути нет – только специалисты выходят на местность и проводят разминирование вручную, буквально шаг за шагом"

– Хикмет Гаджиев

Он уточнил, что на сегодняшний день свыше 400 граждан Азербайджана погибли или были ранены в результате подрыва на минах.

Помощник президента также напомнил, что судьба примерно 4 тыс азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, все еще неизвестна, хотя Баку неоднократно обращался к Еревану по различным каналам, так что вопрос остается открытым.

"В последний раз, когда представители гражданского общества Армении находились в Азербайджане, мы также подняли этот вопрос. Информация может быть предоставлена на основе свидетельств очевидцев"

– Хикмет Гаджиев

Помощник президента также подчеркнул, что Азербайджан разработал уникальную модель восстановления и реконструкции деоккупированных территорий – такого мнения придерживается дипкорпус и мировая общественность. Он добавил, что работа ведется за счет собственных ресурсов Азербайджана.

Кроме того, Хикмет Гаджиев обратил внимание на то, что Ханкенди становится молодежным центром, а также одним из самых мирных городов Южного Кавказа.

"В целом, Карабах – это территория инноваций, роста, строительства и восстановления. В последние пять лет Азербайджан сосредоточен на этих процессах и представляет собой один из редких примеров постконфликтного восстановления, где страна за счет собственных ресурсов, финансовых возможностей и институциональных механизмов осуществляет восстановление территорий практически с нуля"

– Хикмет Гаджиев

По его словам, своим опытом Азербайджан планирует поделиться на Всемирном форуме городов (WUF13), который пройдет в Баку.

"Мы готовы делиться собственным опытом, рассказать о вызовах, с которыми сталкивались, а также учиться новому"

– Хикмет Гаджиев