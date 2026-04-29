Баку вручил ноту протеста послу ЕС из-за резолюции Европарламента

Посла ЕС вызвали в МИД Азербайджана, дипломату вручили ноту протеста в связи с принятой Европарламентом резолюцией. Председатель парламента Азербайджана назвала принятую резолюцию неприемлемой.

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла Евросоюза в Баку Марияну Куюнджич и вручило ей ноту протеста в связи с антиазербайджанской резолюцией, принятой Европейским парламентом 30 апреля.

"Азербайджанская сторона на встрече решительно осудила необоснованные и предвзятые положения в отношении нашей страны, содержащиеся в резолюции Европейского парламента от 30 апреля. В этой связи послу была вручена нота протеста"

– МИД Азербайджана

Положения резолюции искажают реальность, противоречат принципам объективности и обязательствам по уважению суверенитета и территориальной целостности государств.

"Подобный подход Европейского парламента негативно влияет на процесс нормализации в регионе, а также на перспективы отношений между Азербайджаном и Европейским союзом"

– МИД Азербайджана

В ведомстве также указали на необоснованность утверждений, содержащиеся в резолюции, о возвращении армянских жителей в Карабахский регион и назвали их вмешательством во внутренние дела Азербайджана.

"До сведения посла ЕС было доведено, что, несмотря на план реинтеграции, представленный в 2023 году в соответствии с Конституцией Азербайджана, армянские жители покинули регион на добровольной основе. Заявления, утверждающие обратное, являются ложными"

– МИД Азербайджана

Также в министерстве отметили что юридически неприемлемыми являются и призывы ЕС к освобождению лиц армянского происхождения, в отношении которых в Баку военным судом вынесены приговоры.

Кроме того, внешнеполитическом ведомстве отвергло утверждения об "уничтожении культурного и религиозного наследия армян", указав также на то, что разрушения культурных объектов Азербайджана не получили должной оценки со стороны европейских институтов.

МИД Азербайджана призвал посла ЕС предотвращать шаги, которые наносят ущерб азербайджано-европейским отношениям, а также процессу мира и нормализации на Южном Кавказе.

Неприемлемыми и предвзятыми назвала документы, принятые Европарламентом против Азербайджана, председатель Милли Меджлиса АР Сахиба Гафарова.