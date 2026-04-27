Спрос на курорты Северного Кавказа может вырасти на 10%

В текущем году отдых на Северном Кавказе может стать популярнее на 10%, прогнозируют в институте развития Кавказ.РФ.

Количество туристов, которые посетят Северный Кавказ в 2026 году, увеличится на 10%, такое заявление сделал гендиректор института развития Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

Об этом он сообщил в ходе выступления на полях Кавказского инвестиционного форума на Ставрополье.

"Туристы все чаще к нам приезжают. В этом году позитивные прогнозы также себя оправдывают, ожидаем увеличение гостей минимум на 10%"

– Андрей Юмшанов

Он отметил, что в прошлом году спрос на туры в Северный Кавказ вырос на 20%.

Как подчеркнул Юмшанов, это объясняется высоким потенциалом сферы туризма в СКФО на горнолыжных курортах – Архыз, Домбай, Мамисон и Эльбрус.

Кроме того, одним из факторов успеха этого направления у туристов он назвал улучшение качества индустрии гостеприимства.