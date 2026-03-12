В Пентагоне заявили о расследовании ударов по школе в Минабе

Соединенные Штаты продолжают расследование ударов по иранской школе для девочек в Минабе, такое заявление сделал глава американского Пентагона Пит Хегсет.

Об этом он сообщил в ходе выступления в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"Как я говорил, расследование этой печальной ситуации продолжается"

– Пит Хегсет

Он отметил, что не стоит "прилететь к этому процессу вопрос цены", комментируя, сколько средств было затрачено на реалмзацию этого удара.

Напомним, 28 февраля иранские власти сообщили о нанесении США и Израилем удара по начальной школе для девочек в Минабе. Погибли 175 человек, более 190 – получили ранения.