Разрушенная школа в иранском Минабе станет мемориальным комплексом

Траурные свечи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В иранском Минабе остатки здания школы превратят в мемориальный комплекс, который войдет в национальный список культурного наследия. Об этом решении сообщил замминистра туризма Али Дараби.

Иранские власти планируют создать государственный мемориал на месте школы для девочек в городе Минаб, заявил заместитель министра культурного наследия и туризма Ирана Али Дараби, передает агентство IRNA.

Этот разрушенный объект пополнит реестр национального культурного наследия в знак скорби по погибшим ученицам и учителям. Чиновник объяснил такое решение необходимостью сохранить историческую правду о трагических событиях для будущих поколений.

Стоит отметить, что ракетный обстрел южноиранского города произошел 28 февраля. Тогда жертвами атаки США и Израиля по зданию начальной школы стали 175 человек, подавляющее большинство из которых составили дети, их родители и педагогический состав, а еще почти сотня граждан получила ранения.

Американский лидер Дональд Трамп попытался переложить вину за инцидент на армию Ирана, но найденные среди руин фрагменты боеприпасов с маркировкой США опровергли эти обвинения.

