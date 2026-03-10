Дмитриев рассказал о встрече рабочей группы во Флориде

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о том, как прошла встреча руководителей рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США во Флориде.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев озвучил подробности встречи, которая состоялась у него накануне во Флориде (США) с представителями Белого дома.

По его словам, выполняя поручение президента РФ Владимира Путина он посетил США, где состоялась встреча глав российско-американской рабочей группы по экономическому взаимодействию.

Дмитриев уточнил, что на повестке встречи были и перспективные проекты, которые могут оказать содействие восстановлению отношений двух стран, так и кризис, разразившийся сейчас на мировых энергетических рынках.

Глава РФПИ заявил, что американская сторона стала более четко осознавать значение российских углеводородов для поддержания стабильности мировой экономики. Кроме того, по его словам, Вашингтону становится очевидной неэффективность антироссийских санкций.

Кроме того, Дмитриев выразил благодарность спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу, его зятю, бизнесмену Джареду Кушнеру и старшему советнику Белого дома Джошу Грюнбауму за продуктивный контакт, пишет ТАСС.