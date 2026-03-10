Рынок вновь переживает рост цен на нефть

Цена нефти эталонной марки Brent сегодня утром в ходе торгов на Лондонской бирже превысила сто долларов за баррель, вслед за ней выросли и апрельские фьючерсы на нефть марки WTI.

На 5:38 мск стоимость Brent росла на 10,45%, до $101,59 за баррель, а затем к 7:00 мск фьючерс на Brent замедлил рост и торговался на уровне $100,5 за баррель (+9,26%), передает ТАСС.

Апрельский фьючерс на нефть WTI подорожал на 9,26%, сейчас она торгуется по цене $95,33 за баррель.

Напомним, ранее мы писали о том, что в понедельник, 9 марта, после недели промедления рынок взвинтил цены на нефть выше $100 за баррель. Если пятничные торги закончились на уровне $93 за баррель Brent, уже отражавшем опасения рынка о дефиците нефти в мае, то к часу ночи понедельника 9 марта они уже проводились около $102 за баррель. Затем начался быстрый рост котировок, и к 5:30 по московскому времени майские фьючерсы на нефть подорожали до $119,36 за баррель, после чего произошел некоторый откат и торги продолжились в пределах $117-118 за баррель.