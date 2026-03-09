Иран в ООН призвал мировое сообщество помочь остановить войну

Иранский постпред при ООН выступил с призывом к международному сообществу начать действовать и остановить войну против Ирана.

Мировое сообщество должно предпринять меры и положить конец военной агрессии против Ирана, такое заявление сделал постоянный представитель ИРИ при ООН Амир Саид Иравани.

"Международное сообщество должно действовать немедленно, чтобы прекратить эту кровавую войну против иранского народа"

– Иравани

Постпред Исламской республики добавил, что его страна будет принимать все необходимые меры, чтобы защитить иранский народ, свои территории и независимость.

Также он сообщил, что с начала конфликта 28 февраля в Иране погибло более 1300 мирных жителей.