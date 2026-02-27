Вестник Кавказа

В Ходжалы и Ходжавенд возвращаются сегодня более 40 семей

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Ходжалы и Ходжавенд переедет 41 семья. Жители, спустя многие годы, возвращаются на освобожденные от оккупации земли Азербайджана.

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев в Азербайджане сегодня вернется в родные места – жители возвращаются в поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района в село Ханабад Ходжалинского района.

В среду 11 марта в село Ханабад вернется 21 азербайджанская семья в составе 103 человека, в село Гырмызы Базар – 20 семей в составе 81 человек.

Переселение осуществляется в соответствии с поручением главы государства Ильхама Алиева.

