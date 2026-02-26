В Ходжавенде восстановят почти 800 домов в этом году

Около 800 домов отремонтируют в этом году в Ходжавендском районе Азербайджана. В регион вернулись около 1,5 тыс человек с момента освобождения от армянской оккупации.

В Ходжавендском районе Азербайджана в этом году продолжатся работы по восстановлению инфраструктуры. Планируется восстановить 792 жилых дома.

По данным региональной Службы восстановления, в районе пригодны для проживания порядка 847 домов, восстановительные работы с момента освобождения проведены в 55 из них.

Сообщается, что в Ходжавендский район вернулись 355 семей – около 1,5 тыс чел. В город Ходжавенд из них вернулись 50 семей (около 200 человек).