В Ходжавенде восстановят почти 800 домов в этом году

Строительство в Физули
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Около 800 домов отремонтируют в этом году в Ходжавендском районе Азербайджана. В регион вернулись около 1,5 тыс человек с момента освобождения от армянской оккупации.

В Ходжавендском районе Азербайджана в этом году продолжатся работы по восстановлению инфраструктуры. Планируется восстановить 792 жилых дома. 

По данным региональной Службы восстановления, в районе пригодны для проживания порядка 847 домов, восстановительные работы с момента освобождения проведены в 55 из них. 

Сообщается, что в Ходжавендский район вернулись 355 семей – около 1,5 тыс чел. В город Ходжавенд из них вернулись 50 семей (около 200 человек).

