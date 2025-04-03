ЕБРР представил прогноз для стран Южного Кавказа

Прогноз для стран Южного Кавказа опубликовал ЕБРР: экономический рост Армении и Грузии остается стабильным, а диверсификация экономики Азербайджана на пути к более экологичным решениям приводит к небольшому замедлению темпов роста.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представил обновленный прогноз региональных экономических перспектив. По оценкам аналитиков, в странах Кавказа и Восточной Европы темпы роста ВВП повысятся до 2,9% в 2026 году и до 3,9% в 2027 году.

В отношении азербайджанской экономики ЕБРР указывает на сохраняющуюся уязвимость от колебаний на сырьевых рынках. Однако стимулами для роста и снижения этой зависимости могут стать в том числе такие факторы, как налаживание торговых связей в рамках мирных договоренностей с Арменией (при посредничестве США), а также масштабные вложения в развитие "зеленой" энергетики.

Армянская экономика продолжит расти на 5,5% в ближайшие два года, считают в ЕБРР. Потенциал для роста открывают региональные торговые возможности, включая нормализацию отношений с Турцией и проект TRIPP. Однако ключевым риском для экономики Армении остается отсрочка подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

В ЕБРР прогнозируют рост ВВП Грузии на 5,5% в 2026 году с небольшим снижением до 5% в 2027-м. Реализация крупных инвестпроектов может улучшить показатели, однако в банке предупреждают, что напряженность в отношениях с ключевыми торговыми партнерами способна охладить экономические перспективы.