34 года со дня массовых убийств азербайджанцев в Ходжалы

Сегодня исполнилось 34 года со страшной ночи 26 февраля 1992 года, когда армянские националисты во главе с Сержем Саргсяном и Сейраном Оганяном при поддержке наемников устроили этническую чистку в азербайджанском городе Ходжалы. Организаторы и исполнители этого военного преступления до сих пор не наказаны.

34 года назад, в ночь на 26 февраля 1992 года армянские националисты, вновь рвущиеся сегодня к власти в Армении, устроили самый масштабный теракт в истории армяно-азербайджанского конфликта – опустошили азербайджанский город Ходжалы, райцентр современного Ходжалинского района Азербайджанской Республики. Так называемый "карабахский клан" во главе с Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном намеренно организовал и осуществил массовые убийства азербайджанцев в Ходжалы, чтобы закрыть дорогу к мирному урегулированию только разгоравшегося конфликта. По существу, с геноцида в Ходжалы началась Карабахская война, продлившаяся почти 29 лет.

Военные преступники из "партии войны", захватившие затем власть в Республике Армения и правившие ею на протяжении 20 лет, погубили в ту страшную ночь 613 жителей Ходжалы только за то, что они были азербайджанцами. В число их жертв вошли 106 женщин и 63 ребенка. 150 ходжалинцев пропали без вести. 5379 человек смогли спастись из города, еще 1275 горожан попали в плен к армянским националистам.

Теракт преследовал цель запугать азербайджанцев и тогдашние власти Азербайджана, ослабить дух азербайджанских воинов, защищавших землю своей республики в Карабахе и Восточном Зангезуре, и спровоцировать уход местного населения на восток. Одновременно он был призван породить гнев в азербайджанских сердцах, чтобы довершить формирование вражды между армянским и азербайджанским народами. Массовыми убийствами в Ходжалы Кочарян и Саргсян доказывали, что они и их боевики пойдут на любые преступления против соседей ради оккупации Карабаха.

Наказание военных преступников

Отметим, что сегодняшнему дню полностью завершен продлившийся около года судебный процесс над главарями армянских националистов, арестованных в сентябре 2023 года на территории Азербайджана. Они были признаны виновными в развязывании и ведении агрессивной войны, геноциде, уничтожении населения, депортации населения, применении пыток, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, военных грабежах, умышленный убийства, терроризме и финансировании терроризма, организации преступных сообществ, насильственном захвате и удержании власти, а также ряду других преступлений – и приговорены к тюремным срокам:

пожизненное заключение: Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян, Давид Бабаян;

20 лет: Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Рубен Варданян;

19 лет: Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян;

18 лет: Гарик Мартиросян и Давид Аллахвердян:

16 лет: Левон Балаян;

15 лет: Василий Бегларян, Гурген Степанян, Эрик Казарян.

Это только начало общей работы по привлечению к суду всех преступников, участвовавших в разжигании Карабахской войны, убийствах и изгнании мирных граждан из Карабаха и Восточного Зангезура. Все они должны быть осуждены и наказаны, и тот факт, что многие из них остаются на свободе, означает поощрение военных преступлений и преступлений против человечности.

Организаторы массовых убийств в Ходжалы Серж Саргсян и Сейран Оганян наряду с лидером "партии войны" Робертом Кочаряном прямо указаны в приговоре азербайджанского суда как организаторы и участники военных преступлений и преступлений против человечности. Между тем сегодня они по-прежнему находятся на свободе, спокойно живут в Армении и готовят попытку возвращения во власть на июньских парламентских выборах. Если они вновь будут править Республикой Армения, новая война с Азербайджаном станет неизбежной, поскольку повторный захват Карабаха – центральный и едва ли не единственный пункт их политической программы.

Как уничтожали Ходжалы

Третий президент Армении, один из ключевых идеологов армянского национализма и "партии войны" Серж Саргсян сам признавался, что идея уничтожить как можно больше азербайджанцев в Ходжалы принадлежала именно ему. Саргсян в тот момент был главарем военного крыла движения армянских националистов Карабаха, ставившего своей целью захват карабахской земли и отторжение ее от территории Азербайджана с последующим присоединением к Армении. По его замыслу массовые убийства в Ходжалы становились первым пунктом глобальной этнической чистки азербайджанцев на всех оккупируемых землях.

Конкретный план военного преступления против мирного населения Ходжалы разработал ближайший соратник Роберта Кочаряна и Сержа Саргсян по "партии войны" Сейран Оганян (сейчас он возглавляет парламентскую фракцию националистического блока "Армения", созданного тем же Кочаряном). В начале 1992 года Оганян находился в должности майора и командовал 2-м батальоном 366-го мотострелкового полка Объединенных сил СНГ. В одиночку "карабахский клан" Кочаряна и Саргсяна захватить и опустошить Ходжалы не мог, поскольку его обороняли азербайджанские войска, поэтому они предложили деньги оганяновскому батальону, соседнему 3-му батальону под командованием Евгения Набокихина и всем желающим поучаствовать в геноциде военнослужащим 366 полка.

Оба батальона и еще более 50 прапорщиков и офицеров Объединенных сил СНГ, включая начштаба 1-го батальона Валерия Читчяна, взяли эти деньги, то есть де-факто и де-юре совершили военный мятеж в 366-м полку и стали наемниками. По плану Сейрана Оганяна в координации с силами армянских националистов они атаковали Ходжалы поздно ночью, и как только оборона была прорвана, не только захватили город, но и устроили преследование спасавших своих жизни мирных жителей по дороге в город Агдам.

Расчеты Саргсяна и Оганяна оказались верными: хотя азербайджанские войска упорно защищали Ходжалы, силы оказались слишком неравными, наемники и боевики подавили их численностью. ВС Азербайджана не просто держались до последнего, но и пошли на настоящий подвиг, ценой своих жизней задержав убийц в городе, пока мирные жители бежали в Агдам – этот подвиг спас 5379 человек.

Закрепившись в городе, оккупационные силы армянских националистов принялись расширять зону захвата. До мая 1994 года, когда был введен режим прекращения огня, они оккупировали 20% территорий Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре. Статус-кво сохранялся до осени 2020 года, когда азербайджанская армия в рамках контрнаступления разгромила оккупантов в течение 44 дней и вернула под контроль Баку земли Азербайджанской Республики.

Справедливость для Ходжалы

Необходимость привлечения к ответственности организаторов и исполнителей геноцида азербайджанцев в Ходжалы всегда находилась в фокусе внимания Баку в составе комплекса проблем по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта и завершению Карабахской войны. Военные преступления и преступления против человечности, к которым относится уничтожение мирного населения военнослужащими и любая террористическая деятельность, не имеют срока давности, поэтому Баку никогда не прекращал и не прекращает по сей день усилий по обеспечению справедливости для Ходжалы.

Для Ходжалинского геноцида была организована отдельная программа по информированию международного сообщества, которая так и называлась Justice for Khodjaly. Азербайджан, его партнеры и союзники ежегодно проводят памятные траурные акции 26 февраля, задача которых – не допустить забвения исторической трагедии азербайджанского народа и совершенного против него тяжелейшего преступления.

Через три года переходного периода после победы Азербайджана в Карабахской войне город Ходжалы вернулся под контроль Баку благодаря антитеррористическим мерам 19-20 сентября 2023 года. В тот день с восстановлением конституционного строя Азербайджанской Республики на всей земле Карабахского экономического района был обеспечен минимум справедливости для пострадавшего города, так как сформировалась перспектива возвращения изгнанных ходжалинцев в родные дома.

Первых вернувшихся жителей Ходжалы принял 28 и 29 мая 2024 года. На сегодняшний день в город возвратился 631 ходжалинец, а в села Ходжалинского района вокруг него – 3323 человека. Перед их переселением территория района и города прошла тщательное разминирование, реконструкцию всей необходимой для жизни инфраструктуры и создание предприятий, где ходжалинцы сегодня работают для обеспечения своих семей.

Однако организаторы массовых убийств в Ходжалы Серж Саргсян и Сейран Огнанян до сих пор не выданы Арменией Азербайджану. В связи с этим задача привлечения к ответственности организаторов и исполнителей геноцида в Ходжалы по-прежнему остается на повестке дня. Точно так же не наказаны и наемники из 366-го полка Объединенных сил СНГ, хотя и они подлежат суду, чтобы справедливость для Ходжалы восторжествовала полностью.