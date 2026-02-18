Озера на Водной станции во Владикавказе благоустроят к маю

Подготовка к летнему сезону стартует во Владикавказе – в ближайшие месяцы будут расчищены озера на Водной станции, а территорию благоустроят.

Водную станцию во Владикавказе готовят к летнему сезону, проводится расчистка обоих озер, сообщили в городской администрации.

В ближайшие две недели в чашах озер утрамбуют грунт и проведут вывоз ила. К маю озера вновь будут заполнены водой.

Работы проводятся и на территории вокруг водоемов: будут обновлены и покрашены скамейки и навесы, по необходимости заменены настилы.

Также инфраструктуру обновляют на Старой водной станции у Пожарского моста.

К запуску в мае готовят и городские фонтаны, их проверят и при необходимости отремонтируют, затем почистят и подготовят к запуску.