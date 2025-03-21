ООН поздравила Азербайджан с Су чершенбеси

Миссия ООН в Баку обратилась к Азербайджану с поздравлением с праздником Су чершенбеси – Вторником воды, одним из четырех праздничных вторников перед Новрузом.

Офис миссии ООН в Баку поздравил Азербайджан с наступившим сегодня праздником Су чершенбеси, или Вторником воды. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице представительства международной организации в соцсети.

"В этот особенный день ООН в Азербайджане желает всем ясности, процветания и года, наполненного новыми начинаниями"

– миссия ООН в Азербайджане

Отметим, что в 2026 году Новруз в Азербайджане начнется 20 марта в 18.46 по бакинском времени. Его будут отмечать с 20 по 24 марта.