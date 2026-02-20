Аракчи озвучил дату новых переговоров в Женеве

Новый раунд переговоров США и Ирана пройдет в швейцарской Женеве в четверг, 26 февраля, сообщил сегодня министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сегодня выступил с заявлением о том, что новый раунд переговоров с США может состояться в четверг, 26 февраля, в швейцарской Женеве – на них стороны могут обсудить предварительный вариант текста соглашения по иранской ядерной программе, передает телеканал CBS.

"Мы продолжаем переговоры. Работаем над элементами сделки и предварительным вариантом текста. Надеюсь, когда мы окажемся в Женеве, мы будем готовы говорить об этом предварительном варианте"

- Аббас Аракчи

Ранее мы писали о том, что постпреды РФ, Китая и Ирана высказали главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси совместную позицию о том, что урегулирование кризиса вокруг ядерной программы Ирана должно происходить исключительно дипломатическим путем.

18 февраля состоялась встреча постпредов трех стран с Гросси, на которой до главы Агентства была доведена единая согласованная позиция Москвы, Пекина и Тегерана по вопросам снижения рисков возникновения кризисных ситуаций вокруг ядерной программы ИРИ.