Вестник Кавказа

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5 в Афганистане

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5 в Афганистане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксированы в районе Гиндукуша — горной системы на северо-востоке Афганистана. Слабые колебания ощутились и в Узбекистане.

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в горной системе Гиндукуш на территории Афганистана. Данные предоставлены Европейско-средиземноморским сейсмологическим центром.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 111 км к юго-востоку от Баглана (город с населением около 108 тыс человек), а очаг залегал на глубине 87 км. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Подземные толчки ощущались и на территории Узбекистана. Как передают местные сейсмологи, наиболее заметными они были в Сурхандарьинской области, расположенной примерно в 246 км от эпицентра, где интенсивность достигла 2–3 баллов. В более удаленной Кашкадарьинской области (464 км) зафиксированы колебания силой около 2 баллов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
745 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.