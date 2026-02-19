Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5 в Афганистане

Подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксированы в районе Гиндукуша — горной системы на северо-востоке Афганистана. Слабые колебания ощутились и в Узбекистане.

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в горной системе Гиндукуш на территории Афганистана. Данные предоставлены Европейско-средиземноморским сейсмологическим центром.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 111 км к юго-востоку от Баглана (город с населением около 108 тыс человек), а очаг залегал на глубине 87 км. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Подземные толчки ощущались и на территории Узбекистана. Как передают местные сейсмологи, наиболее заметными они были в Сурхандарьинской области, расположенной примерно в 246 км от эпицентра, где интенсивность достигла 2–3 баллов. В более удаленной Кашкадарьинской области (464 км) зафиксированы колебания силой около 2 баллов.