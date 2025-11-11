Свыше 30 футбольных функционеров задержали по делу о ставках в Турции

Турецкие правоохранители взяли под стражу более трех десятков функционеров. Они проходят подозреваемыми по делу о незаконных ставках.

В Турции в рамках расследования дела о незаконных ставках задержаны 32 бывших и действующих функционера 11 футбольных клубов. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

По данным телеканала NTV, сотрудники правоохранительных органов задержали их в рамках проведенных 20 февраля операций, которые охватили 10 провинций республики. В частности, под стражу взяты сотрудники клубов "Антальяспор", "Аланьяспор" и "Адана Демирспор".

Ранее Федерация футбола Турции (TFF) выявила свыше 200 функционеров профессиональных клубов, которые в течение 5 лет делали незаконные ставки на матчи. В их числе 108 тренеров и 104 менеджера клубов. Кроме того, TFF отстранила от работы 149 профессиональных судей, обнаружив у них счета для ставок. Помимо этого, в рамках расследования предстанут перед дисциплинарным советом TFF более 1 тыс футболистов.