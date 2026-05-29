Отели Сочи заполнены на 75% к началу летнего сезона

К началу летнего сезона отели и гостиницы Сочи оказались заполнены на три четверти, однако самый массовый наплыв отдыхающих ожидается только с июля.

В Сочи средняя загрузка отелей и гостиниц на 1 июня составила 75%. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

​С начала 2026 года курорт уже принял порядка 2,4 млн гостей. На текущий момент в городе единовременно находятся около 133 тыс. человек.

​Летний курортный сезон официально стартовал в Сочи 30 мая. При этом традиционный пик туристического потока власти города ожидают начиная с июля.

​Для информирования отдыхающих работают профильные горячие линии. Обращения туристов принимают министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, а также профильные ведомства администрации города Сочи — департамент транспорта и дорог и департамент курортов, туризма и потребительского рынка.