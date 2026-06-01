Рубио допустил прогресс в переговорах с Ираном

Глава американской дипломатии Марко Рубио заявил о возможности прогресса в дипломатическом процессе с Ираном в ближайшие дни. По словам Рубио, Тегеран впервые обозначил нацеленность на разрешение ядерной проблемы.

"Перед нами есть перспективы. Это может произойти сегодня, может произойти завтра или на следующей неделе"

– Марко Рубио

Госсекретарь США также выразил опасения, что проект соглашения может не устроить Вашингтон. Кроме того, Рубио сожалеет, что переговорный процесс ведется через посредников.