Вестник Кавказа

Похороны Али Хаменеи пройдут в июне – СМИ

Цветы у посольства Ирана
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
Прощание с Али Хаменеи может состояться в середине июня. Власти рассчитывают на многолюдную церемонию, в которой примут участие до 20 млн человек.

В Иране началась подготовка похорон верховного лидера Али Хаменеи. Публичная церемония прощания с главой государства состоится в июне, передают СМИ. 

По информации властей, похороны будут трехдневными. Точная дата станет известна позднее, однако велика вероятность, что мероприятия будут организованы в начале Мухаррама, первого месяца исламского календаря, который выпадает на середину июня.

Прощание с Хаменеи пройдет в Тегеране, а также в городах Кум и Мешхед. 

Власти рассчитывают на массовую процессию в столице страны, в которой примут участие до 20 млн человек. Траурное мероприятие продлится по меньшей мере 24 часа в Тегеране. 

Напомним, что Али Хаменеи был убит в ходе удара 28 февраля, однако похороны аятоллы были отложены из-за войны с США и Израилем.

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